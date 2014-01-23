CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

BWImp-T01 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2244
Рейтинг:
(24)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Реальный автор:

HomeSoft-Tartan Corp.

Ненормированный трендовый осциллятор.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 27.09.2007.

Рис.1. Индикатор BxWImp-T01

Рис.1. Индикатор BxWImp-T01

DynamicRS_3CLines DynamicRS_3CLines

Трендовый индикатор из трёх линий.

Разница двух скользящих средних Разница двух скользящих средних

Советник на основе разницы двух скользящих средних.

AvgRange AvgRange

Канал среднего диапазона изменения цены.

BB-HL BB-HL

Ещё одна вариация на тему полос Боллинджера. В данном индикаторе при расчёте стандартного отклонения вместо Close используются цены High и Low.