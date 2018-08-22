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NeuroNirvamanEA 2 - эксперт для MetaTrader 5
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Развитие первой версии: NeuroNirvamanEA. Теперь советник имеет рабочий временной интервал от Start hour::Start minute до End hour::End minute
В основе торговой системы лежит простая нейросеть. Похожий код на основе двухслойной нейросети: MTC Сombo.
Советник использует индикаторы Laguerre_PlusDi (на рисунке расположен в подокне) и SilverTrend_Signal (расположен в основном окне графика):
Вся этапы оптимизации проводится в режиме генерации тиков "1 minute OHLC".
Этап 1
Параметр Pass установить равным 1 - это главное условие. На этом этапе оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")
Этап 2
Параметр Pass установить равным 2 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 1. На этапе 2 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")
Этап 3
Параметр Pass установить равным 3 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 2. На этапе 3 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")
После оптимизации оставляем параметр Pass равным 3 и убираем галочки с оптимизируемых параметров на этапе 3. Советник готов к работе.
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