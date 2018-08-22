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NeuroNirvamanEA 2 - эксперт для MetaTrader 5

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
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1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
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Просмотров:
3273
Рейтинг:
(22)
Опубликован:
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Развитие первой версии: NeuroNirvamanEA. Теперь советник имеет рабочий временной интервал от Start hour::Start minute до End hour::End minute

В основе торговой системы лежит простая нейросеть. Похожий код на основе двухслойной нейросети: MTC Сombo.

Советник использует индикаторы Laguerre_PlusDi (на рисунке расположен в подокне) и SilverTrend_Signal (расположен в основном окне графика):

NeuroNirvamanEA

Перед использованием обязательно пройти три этапа оптимизации!

Вся этапы оптимизации проводится в режиме генерации тиков "1 minute OHLC".


Этап 1

Параметр Pass установить равным 1 - это главное условие. На этом этапе оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")

NeuroNirvamanEA step 1


Этап 2

Параметр Pass установить равным 2 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 1. На этапе 2 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")

NeuroNirvamanEA step 2


Этап 3

Параметр Pass установить равным 3 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 2. На этапе 3 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")

NeuroNirvamanEA step 3

После оптимизации оставляем параметр Pass равным 3 и убираем галочки с оптимизируемых параметров на этапе 3. Советник готов к работе.

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