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MySystem - эксперт для MetaTrader 5

Collector | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1466
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
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Автор идеиCollector

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Торговый сигнал с индикаторов iBullsPower (Bulls Power) и iBearsPower (Bears Power) учитывается, только если в рынке нет позиций, открытых данным советником (поиск идёт по текущему символу и текущему уникальному идентификатору эксперта - magic number).

У обоих индикаторов только одна настройка - период усреднения Bulls and Bears: averaging period. Алгоритм формирования торгового сигнала: с обоих индикаторов снимаются данные с двух баров - с бара Bar current и с Bar current+1 и показания делятся на 2

   double prev = ((bears[1]+bulls[1])/2.0);
   double curr = ((bears[0]+bulls[0])/2.0);

Если среднее значение на предыдущем баре меньше, чем на текущем, открываем BUY:

      if(prev<curr && curr<0)
        {
         //ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL);
         double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Ask()-ExtStopLoss;
         if(sl>=m_symbol.Bid()) // incident: the position isn't opened yet, and has to be already closed
           {
            PrevBars=0;
            return;
           }
         double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit;
         OpenBuy(sl,tp);
         return;
        }

Если среднее значение на предыдущем баре больше текущего, открываем SELL:

      if(prev>curr && curr>0)
        {
         //ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY);
         double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Bid()+ExtStopLoss;
         if(sl<=m_symbol.Ask()) // incident: the position isn't opened yet, and has to be already closed
           {
            PrevBars=0;
            return;
           }
         double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit;
         OpenSell(sl,tp);
         return;
        }

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MySystem

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