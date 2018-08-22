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MySystem - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Collector
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник работает только в момент рождения нового бара. Торговый сигнал с индикаторов iBullsPower (Bulls Power) и iBearsPower (Bears Power) учитывается, только если в рынке нет позиций, открытых данным советником (поиск идёт по текущему символу и текущему уникальному идентификатору эксперта - magic number).
У обоих индикаторов только одна настройка - период усреднения Bulls and Bears: averaging period. Алгоритм формирования торгового сигнала: с обоих индикаторов снимаются данные с двух баров - с бара Bar current и с Bar current+1 и показания делятся на 2
double prev = ((bears[1]+bulls[1])/2.0); double curr = ((bears[0]+bulls[0])/2.0);
Если среднее значение на предыдущем баре меньше, чем на текущем, открываем BUY:
if(prev<curr && curr<0) { //ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL); double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Ask()-ExtStopLoss; if(sl>=m_symbol.Bid()) // incident: the position isn't opened yet, and has to be already closed { PrevBars=0; return; } double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit; OpenBuy(sl,tp); return; }
Если среднее значение на предыдущем баре больше текущего, открываем SELL:
if(prev>curr && curr>0) { //ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY); double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Bid()+ExtStopLoss; if(sl<=m_symbol.Ask()) // incident: the position isn't opened yet, and has to be already closed { PrevBars=0; return; } double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit; OpenSell(sl,tp); return; }
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