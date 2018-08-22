Автор идеи: Collector

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник работает только в момент рождения нового бара. Торговый сигнал с индикаторов iBullsPower (Bulls Power) и iBearsPower (Bears Power) учитывается, только если в рынке нет позиций, открытых данным советником (поиск идёт по текущему символу и текущему уникальному идентификатору эксперта - magic number).

У обоих индикаторов только одна настройка - период усреднения Bulls and Bears: averaging period. Алгоритм формирования торгового сигнала: с обоих индикаторов снимаются данные с двух баров - с бара Bar current и с Bar current+1 и показания делятся на 2

double prev = ((bears[ 1 ]+bulls[ 1 ])/ 2.0 ); double curr = ((bears[ 0 ]+bulls[ 0 ])/ 2.0 );

Если среднее значение на предыдущем баре меньше, чем на текущем, открываем BUY:

if (prev<curr && curr< 0 ) { double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :m_symbol. Ask ()-ExtStopLoss; if (sl>=m_symbol. Bid ()) { PrevBars= 0 ; return ; } double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :m_symbol. Ask ()+ExtTakeProfit; OpenBuy(sl,tp); return ; }

Если среднее значение на предыдущем баре больше текущего, открываем SELL:

if (prev>curr && curr> 0 ) { double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :m_symbol. Bid ()+ExtStopLoss; if (sl<=m_symbol. Ask ()) { PrevBars= 0 ; return ; } double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :m_symbol. Bid ()-ExtTakeProfit; OpenSell(sl,tp); return ; }

EURUSD, M15:



