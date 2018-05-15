NeuroNirvamanEA

Автор идеи: Gabriel Mejia.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

В основе торговой системы лежит простая нейросеть. Похожий код на основе двухслойной нейросети: MTC Сombo.

Советник использует индикаторы Laguerre_PlusDi (на рисунке расположен в подокне) и SilverTrend_Signal (расположен в основном окне графика) :

Перед использованием обязательно пройти три этапа оптимизации!

Вся этапы оптимизации проводится в режиме генерации тиков "1 minute OHLC".





Этап 1

Параметр Pass установить равным 1 - это главное условие. На этом этапе оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")





Этап 2

Параметр Pass установить равным 2 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 1. На этапе 2 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")





Этап 3

Параметр Pass установить равным 3 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 2. На этапе 3 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")

После оптимизации оставляем параметр Pass равным 3 и убираем галочки с оптимизируемых параметров на этапе 3. Советник готов к работе.