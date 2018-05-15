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NeuroNirvamanEA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Gabriel Mejia.
Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.
В основе торговой системы лежит простая нейросеть. Похожий код на основе двухслойной нейросети: MTC Сombo.
Советник использует индикаторы Laguerre_PlusDi (на рисунке расположен в подокне) и SilverTrend_Signal (расположен в основном окне графика) :
Вся этапы оптимизации проводится в режиме генерации тиков "1 minute OHLC".
Этап 1
Параметр Pass установить равным 1 - это главное условие. На этом этапе оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")
Этап 2
Параметр Pass установить равным 2 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 1. На этапе 2 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")
Этап 3
Параметр Pass установить равным 3 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 2. На этапе 3 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")
После оптимизации оставляем параметр Pass равным 3 и убираем галочки с оптимизируемых параметров на этапе 3. Советник готов к работе.
Торговая система на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB). Выставление отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop в определенном временном интервале (с XX часов по YY часов).Exp_XRSIDeMarker_Histogram
Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSIDeMarker_Histogram.
Динамическое управление размером лота в зависимости от баланса.Leader of the MACD - Extended
Эта версия расширяет базовый индикатор Leader of the MACD некоторыми новыми опциями, которые позволяют использовать его более гибко.