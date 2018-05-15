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NeuroNirvamanEA - эксперт для MetaTrader 5

nirvaman | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2796
Рейтинг:
(21)
Опубликован:
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Автор идеи: Gabriel Mejia.

Автор MQL5-кода: Vladimir Karputov.

В основе торговой системы лежит простая нейросеть. Похожий код на основе двухслойной нейросети: MTC Сombo.

Советник использует индикаторы Laguerre_PlusDi (на рисунке расположен в подокне) и SilverTrend_Signal (расположен в основном окне графика) :

NeuroNirvamanEA

Перед использованием обязательно пройти три этапа оптимизации!

Вся этапы оптимизации проводится в режиме генерации тиков "1 minute OHLC".


Этап 1

Параметр Pass установить равным 1 - это главное условие. На этом этапе оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")

NeuroNirvamanEA step 1


Этап 2

Параметр Pass установить равным 2 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 1. На этапе 2 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")

NeuroNirvamanEA step 2


Этап 3

Параметр Pass установить равным 3 - это главное условие. Затем снять все галочки с параметров, которые оптимизировались на этапе 2. На этапе 3 оптимизируются такие параметры (обратите внимание на колонки "Start", "Step" и "End")

NeuroNirvamanEA step 3

После оптимизации оставляем параметр Pass равным 3 и убираем галочки с оптимизируемых параметров на этапе 3. Советник готов к работе.

Bands 2 Bands 2

Торговая система на основе индикатора iBands (Bollinger Bands, BB). Выставление отложенных ордеров Buy Stop и Sell Stop в определенном временном интервале (с XX часов по YY часов).

Exp_XRSIDeMarker_Histogram Exp_XRSIDeMarker_Histogram

Торговая система, построенная на сигналах индикатора XRSIDeMarker_Histogram.

Martingale Martingale

Динамическое управление размером лота в зависимости от баланса.

Leader of the MACD - Extended Leader of the MACD - Extended

Эта версия расширяет базовый индикатор Leader of the MACD некоторыми новыми опциями, которые позволяют использовать его более гибко.