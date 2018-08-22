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Breadandbutter2 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Советник на индикаторах iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iAMA (Adaptive Moving Average, AMA). Работает только в момент рождения нового бара. При получении торгового сигнала противоположные позиции закрываются.
Поиск лучших параметров для данного символа и данного таймфрейма следует проводить двумя способами:
ручной - правка знаков "<" ">" в уравнениях сигналов:
if(adx_0<adx_1 && ama_0>ama_1) { ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL); double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Ask()-ExtStopLoss; if(sl>=m_symbol.Bid()) // incident: the position isn't opened yet, and has to be already closed { PrevBars=0; return; } double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit; OpenBuy(sl,tp); return; } if(adx_0>adx_1 && ama_0<ama_1) { ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY); double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Bid()+ExtStopLoss; if(sl<=m_symbol.Ask()) // incident: the position isn't opened yet, and has to be already closed { PrevBars=0; return; } double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit; OpenSell(sl,tp); return; }
автоматический - подбор Стоп Лосс, Тейк Профит и горизонтального смещения индикатора AMA:
Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммыTP SL Trailing
Первоначальная установка Стоп Лосс и Тейк Профит. Трейлинг.
В основе торговой системы лежит простая нейросеть.XHullTrend_Digit
Индикатор HullTrend с дополнительным сглаживанием скользящей средней Хала и с округлением значений на фиксируемое во входных переменных количество разрядов