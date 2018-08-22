CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Breadandbutter2 - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1217
Рейтинг:
(12)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиScriptor

Автор MQL5-кодаbarabashkakvn

Советник на индикаторах iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iAMA (Adaptive Moving Average, AMA). Работает только в момент рождения нового бара. При получении торгового сигнала противоположные позиции закрываются.

Поиск лучших параметров для данного символа и данного таймфрейма следует проводить двумя способами:

ручной - правка знаков "<" ">" в уравнениях сигналов:

   if(adx_0<adx_1 && ama_0>ama_1)
     {
      ClosePositions(POSITION_TYPE_SELL);
      double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Ask()-ExtStopLoss;
      if(sl>=m_symbol.Bid()) // incident: the position isn't opened yet, and has to be already closed
        {
         PrevBars=0;
         return;
        }
      double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Ask()+ExtTakeProfit;
      OpenBuy(sl,tp);
      return;
     }

   if(adx_0>adx_1 && ama_0<ama_1)
     {
      ClosePositions(POSITION_TYPE_BUY);
      double sl=(InpStopLoss==0)?0.0:m_symbol.Bid()+ExtStopLoss;
      if(sl<=m_symbol.Ask()) // incident: the position isn't opened yet, and has to be already closed
        {
         PrevBars=0;
         return;
        }
      double tp=(InpTakeProfit==0)?0.0:m_symbol.Bid()-ExtTakeProfit;
      OpenSell(sl,tp);
      return;
     }

автоматический - подбор Стоп Лосс, Тейк Профит и горизонтального смещения индикатора AMA:

Breadandbutter2

XDeMarker_Histogram_Vol XDeMarker_Histogram_Vol

Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы

TP SL Trailing TP SL Trailing

Первоначальная установка Стоп Лосс и Тейк Профит. Трейлинг.

NeuroNirvamanEA 2 NeuroNirvamanEA 2

В основе торговой системы лежит простая нейросеть.

XHullTrend_Digit XHullTrend_Digit

Индикатор HullTrend с дополнительным сглаживанием скользящей средней Хала и с округлением значений на фиксируемое во входных переменных количество разрядов