Breadandbutter2

Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Советник на индикаторах iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iAMA (Adaptive Moving Average, AMA). Работает только в момент рождения нового бара. При получении торгового сигнала противоположные позиции закрываются.

Поиск лучших параметров для данного символа и данного таймфрейма следует проводить двумя способами:

ручной - правка знаков "<" ">" в уравнениях сигналов:

if (adx_0 < adx_1 && ama_0 > ama_1) { ClosePositions( POSITION_TYPE_SELL ); double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :m_symbol. Ask ()-ExtStopLoss; if (sl>=m_symbol. Bid ()) { PrevBars= 0 ; return ; } double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :m_symbol. Ask ()+ExtTakeProfit; OpenBuy(sl,tp); return ; } if (adx_0 > adx_1 && ama_0 < ama_1) { ClosePositions( POSITION_TYPE_BUY ); double sl=(InpStopLoss== 0 )? 0.0 :m_symbol. Bid ()+ExtStopLoss; if (sl<=m_symbol. Ask ()) { PrevBars= 0 ; return ; } double tp=(InpTakeProfit== 0 )? 0.0 :m_symbol. Bid ()-ExtTakeProfit; OpenSell(sl,tp); return ; }

автоматический - подбор Стоп Лосс, Тейк Профит и горизонтального смещения индикатора AMA:



