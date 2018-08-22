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Индикаторы

XDeMarker_Histogram_Vol - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1312
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с дополнительным усреднением итоговой гистограммы. Аналогичному усреднению подвергнулись и динамические уровни перекупленности и перепроданности.

//+-----------------------------------------+
//|  ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ИНДИКАТОРА           |
//+-----------------------------------------+
input uint                DeMarkerPeriod=14;        // период индикатора
input ENUM_APPLIED_VOLUME VolumeType=VOLUME_TICK;   // объём 
input int                 HighLevel2=+20;           // уровень перекупленности 2
input int                 HighLevel1=+15;           // уровень перекупленности 1
input int                 LowLevel1=-15;            // уровень перепроданности 1
input int                 LowLevel2=-20;            // уровень перепроданности 2
input Smooth_Method       MA_SMethod=MODE_SMA_;     // Метод усреднения
input uint                MA_Length=12;             // Глубина сглаживания                    
input int                 MA_Phase=15;              // параметр первого сглаживания,
//---- для JJMA изменяющийся в пределах -100 ... +100, влияет на качество переходного процесса;
//---- Для VIDIA это период CMO, для AMA это период медленной скользящей
input int                 Shift=0;                  // Сдвиг индикатора по горизонтали в барах

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol

Рис.1. Индикатор XDeMarker_Histogram_Vol

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