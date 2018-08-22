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Индикаторы

XHullTrend_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1490
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор HullTrend с дополнительным сглаживанием скользящей средней Хала и с округлением значений на фиксируемое во входных переменных количество разрядов.

input uint Digit=2;                              //количество разрядов округления

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1. Индикатор XHullTrend_Digit

Рис.1. Индикатор XHullTrend_Digit

NeuroNirvamanEA 2 NeuroNirvamanEA 2

В основе торговой системы лежит простая нейросеть.

Breadandbutter2 Breadandbutter2

Торговая система на индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iAMA (Adaptive Moving Average, AMA). Работа только на новом баре.

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Советник по индикаторам iBullsPower (Bulls Power) и iBearsPower (Bears Power).

DeMarker_Histogram_Vol_HTF DeMarker_Histogram_Vol_HTF

Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах