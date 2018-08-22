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XHullTrend_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор HullTrend с дополнительным сглаживанием скользящей средней Хала и с округлением значений на фиксируемое во входных переменных количество разрядов.
input uint Digit=2; //количество разрядов округления
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор XHullTrend_Digit
В основе торговой системы лежит простая нейросеть.Breadandbutter2
Торговая система на индикаторе iADX (Average Directional Movement Index, ADX) и iAMA (Adaptive Moving Average, AMA). Работа только на новом баре.
Советник по индикаторам iBullsPower (Bulls Power) и iBearsPower (Bears Power).DeMarker_Histogram_Vol_HTF
Индикатор DeMarker_Histogram_Vol с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах