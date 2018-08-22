Индикатор HullTrend с дополнительным сглаживанием скользящей средней Хала и с округлением значений на фиксируемое во входных переменных количество разрядов.

input uint Digit= 2 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".





Рис.1. Индикатор XHullTrend_Digit