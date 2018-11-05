此 EA 是第一版 NeuroNirvamanEA 的进一步开发。 现在，EA 的工作时间间隔从 Start hour :: Start minute 到 End hour :: End minute

基于简单神经网络的交易系统。 基于双层神经网络的类似代码：MTCСombo。

EA 使用指标 Laguerre_PlusDi（位于图片中的单独窗口中）和 SilverTrend_Signal（位于主图表中）:

在使用之前，必须通过三个优化阶段！

所有优化阶段均在“1 分钟 OHLC”模式下执行。





步骤 1

将参数 Pass 设置为 1 - 这是关键条件。 在此阶段，优化此类参数（请注意“开始”，“步幅”和“结束”列）





步骤 2

将参数 Pass 设置为 2 - 这是关键条件。 然后取消标步骤 1 中所有的参数优化标志。 在步骤 2，优化此类参数（请注意“开始”，“步幅”和“结束”列）





步骤 3

将参数 Pass 设置为 3 - 这是关键条件。 然后取消标步骤 2 中所有的参数优化标志。 在步骤 3，优化此类参数（请注意“开始”，“步幅”和“结束”列）

优化后，将参数 Pass 设置为 3 并取消步骤 3 中优化参数的标记。 EA 已准备出发了。