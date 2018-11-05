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此 EA 是第一版 NeuroNirvamanEA 的进一步开发。 现在，EA 的工作时间间隔从 Start hour :: Start minute 到 End hour :: End minute
基于简单神经网络的交易系统。 基于双层神经网络的类似代码：MTCСombo。
EA 使用指标 Laguerre_PlusDi（位于图片中的单独窗口中）和 SilverTrend_Signal（位于主图表中）:
在使用之前，必须通过三个优化阶段！
所有优化阶段均在“1 分钟 OHLC”模式下执行。
步骤 1
将参数 Pass 设置为 1 - 这是关键条件。 在此阶段，优化此类参数（请注意“开始”，“步幅”和“结束”列）
步骤 2
将参数 Pass 设置为 2 - 这是关键条件。 然后取消标步骤 1 中所有的参数优化标志。 在步骤 2，优化此类参数（请注意“开始”，“步幅”和“结束”列）
步骤 3
将参数 Pass 设置为 3 - 这是关键条件。 然后取消标步骤 2 中所有的参数优化标志。 在步骤 3，优化此类参数（请注意“开始”，“步幅”和“结束”列）
优化后，将参数 Pass 设置为 3 并取消步骤 3 中优化参数的标记。 EA 已准备出发了。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22006
Hans_Indicator
扩展时区走廊的指标XHullTrend_Digit
HullTrend 指标，Hull 移动平均线附加平滑，并将数值按输入变量中的固定位数舍入
Breadandbutter2
基于 iADX（平均方向运动指数，ADX）和 iAMA（自适应移动平均线，AMA）指标的交易系统。 系统仅在新柱线上操作。XDeMarker_Histogram_Vol
DeMarker_Histogram_Vol 指标，结果直方图进行了附加均化