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NeuroNirvamanEA 2 - MetaTrader 5EA

Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

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4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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\MQL5\Experts\
NeuroNirvamanEA 2.mq5 (41.13 KB) 预览
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laguerre_plusdi.mq5 (7.48 KB) 预览
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此 EA 是第一版 NeuroNirvamanEA 的进一步开发。 现在，EA 的工作时间间隔从 Start hour :: Start minute 到 End hour :: End minute

基于简单神经网络的交易系统。 基于双层神经网络的类似代码：MTCСombo

EA 使用指标 Laguerre_PlusDi（位于图片中的单独窗口中）和 SilverTrend_Signal（位于主图表中）:

NeuroNirvamanEA

在使用之前，必须通过三个优化阶段！

所有优化阶段均在“1 分钟 OHLC”模式下执行。


步骤 1

将参数 Pass 设置为 1 - 这是关键条件。 在此阶段，优化此类参数（请注意“开始”，“步幅”和“结束”列）

NeuroNirvamanEA 步骤 1


步骤 2

将参数 Pass 设置为 2 - 这是关键条件。 然后取消标步骤 1 中所有的参数优化标志。 在步骤 2，优化此类参数（请注意“开始”，“步幅”和“结束”列）

NeuroNirvamanEA step 2


步骤 3

将参数 Pass 设置为 3 - 这是关键条件。 然后取消标步骤 2 中所有的参数优化标志。 在步骤 3，优化此类参数（请注意“开始”，“步幅”和“结束”列）

NeuroNirvamanEA step 3

优化后，将参数 Pass 设置为 3 并取消步骤 3 中优化参数的标记。 EA 已准备出发了。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/22006

Hans_Indicator Hans_Indicator

扩展时区走廊的指标

XHullTrend_Digit XHullTrend_Digit

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