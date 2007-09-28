Показывает 3 вертикальных линии, каждый для таможенного часового пояса.

Chandelier Exit (я бы перевел этот термин как "подвешенный" стоп. Moysha) рассчитывает скользящий стоп исходя или из максимального значения максимальной цены или максимального значения цены закрытия за определенный период.