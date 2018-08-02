CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

Avalanche AV - эксперт для MetaTrader 5

wmlab | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2245
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Murad Ismayilov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Этот советник представляет один из вариантов советника "Лавина".

ВНИМАНИЕ: Используется мартингейл!


Принцип работы

Направление позиции выбирается случайное на основе генератора случайных чисел MathRand: если число меньше 16384, открываем Buy, иначе - открываем Sell. Начинаем торговлю со стартового объема Start Lots. Если задать параметрам Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit) значение "0.0", эти параметры будут отключены.


Расчет размера позиции

Общий принцип: если последняя позиция была закрыта с убытком, то следующий объем будет увеличен в Volume expansion factor раз. Расчет объема выполняется в OnTradeTransaction: отлавливается транзакция Типы торговых транзакций (добавление сделки в торговую историю) и тип сделки Свойства сделок (выход из рынка).

Нюансы: советник отслеживает максимальное значение баланса торгового счета (значение сохраняется в переменной m_prev_balance_max), а также отслеживает ошибку нехватки средств для открытия позиции. Увеличение объема позиции производится до тех пор, пока последняя позиция не закроется с прибылью и при этом текущий баланс торгового счета должен превысить m_prev_balance_max. При этом, если будет ошибка нехватки средств (метод CheckVolume торгового класса CTrade) расчетный объем лота сбрасывается в стартовое значение Start Lots.

Пример графиков тестирования в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков":

Avalanche AV test 1

Avalanche AV test 2

1H EUR_USD 1H EUR_USD

Советник использует анализ High, Low, а также один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и два iMA (Moving Average, MA).

Market Capture Market Capture

Скальпер по стратегии "Захват рынка".

Above Below MA Above Below MA

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA).

TrendManager TrendManager

Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами.