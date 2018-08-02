Автор идеи: Murad Ismayilov

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Этот советник представляет один из вариантов советника "Лавина".

ВНИМАНИЕ: Используется мартингейл!





Принцип работы

Направление позиции выбирается случайное на основе генератора случайных чисел MathRand: если число меньше 16384, открываем Buy, иначе - открываем Sell. Начинаем торговлю со стартового объема Start Lots. Если задать параметрам Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit) значение "0.0", эти параметры будут отключены.





Расчет размера позиции

Общий принцип: если последняя позиция была закрыта с убытком, то следующий объем будет увеличен в Volume expansion factor раз. Расчет объема выполняется в OnTradeTransaction: отлавливается транзакция Типы торговых транзакций (добавление сделки в торговую историю) и тип сделки Свойства сделок (выход из рынка).

Нюансы: советник отслеживает максимальное значение баланса торгового счета (значение сохраняется в переменной m_prev_balance_max), а также отслеживает ошибку нехватки средств для открытия позиции. Увеличение объема позиции производится до тех пор, пока последняя позиция не закроется с прибылью и при этом текущий баланс торгового счета должен превысить m_prev_balance_max. При этом, если будет ошибка нехватки средств (метод CheckVolume торгового класса CTrade) расчетный объем лота сбрасывается в стартовое значение Start Lots.

Пример графиков тестирования в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков":