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Avalanche AV - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Murad Ismayilov
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Этот советник представляет один из вариантов советника "Лавина".
Принцип работы
Направление позиции выбирается случайное на основе генератора случайных чисел MathRand: если число меньше 16384, открываем Buy, иначе - открываем Sell. Начинаем торговлю со стартового объема Start Lots. Если задать параметрам Стоп Лосс (Stop Loss) и Тейк Профит (Take Profit) значение "0.0", эти параметры будут отключены.
Расчет размера позиции
Общий принцип: если последняя позиция была закрыта с убытком, то следующий объем будет увеличен в Volume expansion factor раз. Расчет объема выполняется в OnTradeTransaction: отлавливается транзакция Типы торговых транзакций (добавление сделки в торговую историю) и тип сделки Свойства сделок (выход из рынка).
Нюансы: советник отслеживает максимальное значение баланса торгового счета (значение сохраняется в переменной m_prev_balance_max), а также отслеживает ошибку нехватки средств для открытия позиции. Увеличение объема позиции производится до тех пор, пока последняя позиция не закроется с прибылью и при этом текущий баланс торгового счета должен превысить m_prev_balance_max. При этом, если будет ошибка нехватки средств (метод CheckVolume торгового класса CTrade) расчетный объем лота сбрасывается в стартовое значение Start Lots.
Пример графиков тестирования в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков":
Советник использует анализ High, Low, а также один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и два iMA (Moving Average, MA).Market Capture
Скальпер по стратегии "Захват рынка".
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA).TrendManager
Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами.