思路来自: Murad Ismayilov

MQL5 代码作者: barabashkakvn

此智能交易系统是雪崩 EA 的变体之一。

注意: 使用了马丁格尔！





它如何运行

交易方向是根据随机数生成器 MathRand 随机选择的：如果数字小于 16384，则买入，否则卖出。 起始交易的交易量 Start Lots。 Stop Loss 和 Take Profit 参数可设为 "0.0" 来禁用。





开仓量计算

一般原则: 如果最后一笔仓位因亏损而平仓，则下一笔的交易量将增加 Volume expansion factor 倍。 成交量在 OnTradeTransaction 中计算：跟踪 业务类型 和 交易属性（离场）。

注: 智能交易系统跟踪账户最大余额值（该值保存在 m_prev_balance_max变量中），并在开仓时控制“资金不足”错误。 持续加仓，直到最后一笔仓位以盈利结束，同时当前交易账户余额必须超过 m_prev_balance_max。 如果遇到“资金不足”错误（CTrade 类的 CheckVolume），则计算出的交易量将重置为 Start Lots。

“每个逐笔报价基于真实逐笔报价”模式中的测试图表示例: