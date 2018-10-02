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雪崩 AV - MetaTrader 5EA
- 发布者:
-
Vladimir Karputov
- 显示:
- 3385
- 等级:
-
- 已发布:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路来自: Murad Ismayilov
MQL5 代码作者: barabashkakvn
此智能交易系统是雪崩 EA 的变体之一。
注意: 使用了马丁格尔！
它如何运行
交易方向是根据随机数生成器 MathRand 随机选择的：如果数字小于 16384，则买入，否则卖出。 起始交易的交易量 Start Lots。 Stop Loss 和 Take Profit 参数可设为 "0.0" 来禁用。
开仓量计算
一般原则: 如果最后一笔仓位因亏损而平仓，则下一笔的交易量将增加 Volume expansion factor 倍。 成交量在 OnTradeTransaction 中计算：跟踪 业务类型 和 交易属性（离场）。
注: 智能交易系统跟踪账户最大余额值（该值保存在 m_prev_balance_max变量中），并在开仓时控制“资金不足”错误。 持续加仓，直到最后一笔仓位以盈利结束，同时当前交易账户余额必须超过 m_prev_balance_max。 如果遇到“资金不足”错误（CTrade 类的 CheckVolume），则计算出的交易量将重置为 Start Lots。
“每个逐笔报价基于真实逐笔报价”模式中的测试图表示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/21727
Klinger_Oscillator
Klinger 振荡器由 Stephen Klinger 开发，旨在判断长期趋势，同时保持敏感性，以便发现短期波动，令交易者能够预测短期逆转。Dynamic_Trend
动态趋势信号指标绘制双色趋势方向线并添加信号箭头。