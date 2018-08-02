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1H EUR_USD - эксперт для MetaTrader 5

Alberto_jazz | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
1608
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: Alberto Tortella

Автор MQL5-кода: barabashkakvn


Входные параметры

  • Lots - объем позиции (всегда постоянный, не динамический расчет);
  • Stop Loss - Стоп Лосс ("0.0" == off);
  • Take Profit - Тейк Профит ("0.0" == off);
  • Trailing Stop - трейлинг ("0.0" == off);
  • Trailing Step - шаг трейлинга;
  • Number of elements (check iHighest and iLowest) - количество баров, среди которых ищется самый высокий и самый низкий.
  • Moving Average First - параметры первого индикатора Moving Average:
    • MA First: averaging period;
    • MA First: horizontal shift;
    • MA First: smoothing type;
    • MA First: type of price or handle.
  • Moving Average Second - параметры второго индикатора Moving Average:
    • MA Second: averaging period;
    • MA Second: horizontal shift;
    • MA Second: smoothing type;
    • MA Second: type of price or handle.
  • MACD - параметры индикатора MACD:
    • MACD: period for Fast average calculation;
    • MACD: period for Slow average calculation;
    • MACD: period for their difference averaging;
    • MACD: type of price.
  • magic number - уникальный идентификатор эксперта.

EURUSD, H1, "Каждый тик на основе реальных тиков)

1H EUR_USD

Market Capture Market Capture

Скальпер по стратегии "Захват рынка".

BBands_Stop_v1_Alert BBands_Stop_v1_Alert

Индикатор BBands Stop v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит изменение направления тренда и, соответственно, изменение цвета индикатора.

Avalanche AV Avalanche AV

Одна из вариаций стратегии "Лавина". Используется Мартингейл.

Above Below MA Above Below MA

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA).