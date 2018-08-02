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1H EUR_USD - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 1608
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор идеи: Alberto Tortella
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Входные параметры
- Lots - объем позиции (всегда постоянный, не динамический расчет);
- Stop Loss - Стоп Лосс ("0.0" == off);
- Take Profit - Тейк Профит ("0.0" == off);
- Trailing Stop - трейлинг ("0.0" == off);
- Trailing Step - шаг трейлинга;
- Number of elements (check iHighest and iLowest) - количество баров, среди которых ищется самый высокий и самый низкий.
- Moving Average First - параметры первого индикатора Moving Average:
- MA First: averaging period;
- MA First: horizontal shift;
- MA First: smoothing type;
- MA First: type of price or handle.
- Moving Average Second - параметры второго индикатора Moving Average:
- MA Second: averaging period;
- MA Second: horizontal shift;
- MA Second: smoothing type;
- MA Second: type of price or handle.
- MACD - параметры индикатора MACD:
- MACD: period for Fast average calculation;
- MACD: period for Slow average calculation;
- MACD: period for their difference averaging;
- MACD: type of price.
- magic number - уникальный идентификатор эксперта.
EURUSD, H1, "Каждый тик на основе реальных тиков)
Market Capture
Скальпер по стратегии "Захват рынка".BBands_Stop_v1_Alert
Индикатор BBands Stop v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит изменение направления тренда и, соответственно, изменение цвета индикатора.
Avalanche AV
Одна из вариаций стратегии "Лавина". Используется Мартингейл.Above Below MA
Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA).