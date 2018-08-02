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TrendManager - индикатор для MetaTrader 5
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Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами. Тренд считается состоявшимся, если разница между мувингами оказывается больше порога срабатывания:
input uint DVLimit=70; // порог срабатывания в пунктах ценового графика
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.
Рис.1. Индикатор TrendManager
Above Below MA
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