Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами. Тренд считается состоявшимся, если разница между мувингами оказывается больше порога срабатывания:

input uint DVLimit= 70 ;

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор TrendManager