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Индикаторы

TrendManager - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
1780
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
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Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами. Тренд считается состоявшимся, если разница между мувингами оказывается больше порога срабатывания:

input uint DVLimit=70; // порог срабатывания в пунктах ценового графика

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов.

Рис.1. Индикатор TrendManager

Рис.1. Индикатор TrendManager

Above Below MA Above Below MA

Советник по индикатору iMA (Moving Average, MA).

Avalanche AV Avalanche AV

Одна из вариаций стратегии "Лавина". Используется Мартингейл.

i-AnyRange2Cld i-AnyRange2Cld

Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов.

RSI_Expert RSI_Expert

Советник по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).