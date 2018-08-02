Above Below MA

Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn





Принцип работы

Советник работает с индикатором iMA (Moving Average, MA). Сравнивается цена открытия бара #0 и значения индикатора Moving Average на барах #0 и #1. Если уже есть позиция в том же направлении что и сигнал, этот сигнал будет проигнорирован. Советник работает на каждом тике.





Сигналы

Сигнал на открытие BUY : цена открытия бара #0 меньше MA #0 И цена ASK меньше MA #0 И MA #1 меньше MA #0.

Сигнал на открытие SELL: цена открытия бара #0 больше MA #0 И цена BID больше MA #0 И MA #1 больше MA #0.

При возникновении сигнала противоположные позиции закрываются, то есть при поступлении сигнала BUY позиция SELL будет закрыта.