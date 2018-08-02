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Above Below MA - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи: Scriptor
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Принцип работы
Советник работает с индикатором iMA (Moving Average, MA). Сравнивается цена открытия бара #0 и значения индикатора Moving Average на барах #0 и #1. Если уже есть позиция в том же направлении что и сигнал, этот сигнал будет проигнорирован. Советник работает на каждом тике.
Сигналы
Сигнал на открытие BUY: цена открытия бара #0 меньше MA #0 И цена ASK меньше MA #0 И MA #1 меньше MA #0.
Сигнал на открытие SELL: цена открытия бара #0 больше MA #0 И цена BID больше MA #0 И MA #1 больше MA #0.
При возникновении сигнала противоположные позиции закрываются, то есть при поступлении сигнала BUY позиция SELL будет закрыта.
Одна из вариаций стратегии "Лавина". Используется Мартингейл.1H EUR_USD
Советник использует анализ High, Low, а также один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и два iMA (Moving Average, MA).
Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами.i-AnyRange2Cld
Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов.