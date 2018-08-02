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Above Below MA - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2395
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Автор идеи: Scriptor

Автор MQL5-кода: barabashkakvn


Принцип работы

Советник работает с индикатором iMA (Moving Average, MA). Сравнивается цена открытия бара #0 и значения индикатора Moving Average на барах #0 и #1. Если уже есть позиция в том же направлении что и сигнал, этот сигнал будет проигнорирован. Советник работает на каждом тике.


Сигналы

  • Сигнал на открытие BUY: цена открытия бара #0 меньше MA #0 И цена ASK меньше MA #0 И MA #1 меньше MA #0.

  • Сигнал на открытие SELL: цена открытия бара #0 больше MA #0 И цена BID больше MA #0 И MA #1 больше MA #0.

При возникновении сигнала противоположные позиции закрываются, то есть при поступлении сигнала BUY позиция SELL будет закрыта.

Above Below MA

Avalanche AV Avalanche AV

Одна из вариаций стратегии "Лавина". Используется Мартингейл.

1H EUR_USD 1H EUR_USD

Советник использует анализ High, Low, а также один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и два iMA (Moving Average, MA).

TrendManager TrendManager

Трендовый индикатор, основанный на разнице между двумя мувингами.

i-AnyRange2Cld i-AnyRange2Cld

Индикатор двух диапазонов произвольных временных интервалов.