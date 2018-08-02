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Market Capture - эксперт для MetaTrader 5

alex122 | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2509
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
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MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи: alex

Автор MQL5-кода: barabashkakvn

Внимание: данный советник, рассчитан для тестов в терминале МetaTrader 5, а не для реальной торговли!


Стратегия

  • На нулевом баре открываем SELL #1 по рынку.
  • Если цена идет вверх – открываем по рынку позицию BUY #1 на расстоянии шаг сетки от уровня рыночной позиции SELL #1.
  • Если цена идет выше, то открываем по рынку позицию BUY #2 на расстоянии шаг сетки от уровня бывшей позиции BUY #.
  • Если цена идет вниз от уровня позиции BUY #, то на расстоянии шаг сетки открываем по рынку позицию SELL #2, и так далее. То же самое, если цена идет вниз.


Входные параметры

  • Торговля в Buy: true = разрешена, false = не разрешена;
  • Торговля в Sell: true = разрешена, false = не разрешена;
  • Использовать ли функцию закрытия по эквити: true = да, false = нет;
  • Использовать ли закрытие по эквити в просадке: true = да, false = нет;
  • Объем позиции;
  • Тейк Профит;
  • Дистанция между позициями (минимальная);
  • Процент прироста эквити для закрытия убыточных позиций;
  • Процент падения эквити для закрытия убыточных позиций;
  • Количество закрываемых убыточных позиций при увеличении эквити;
  • Количество закрываемых убыточных позиций при просадке эквити.

Market Capture 8 2

BBands_Stop_v1_Alert BBands_Stop_v1_Alert

Индикатор BBands Stop v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит изменение направления тренда и, соответственно, изменение цвета индикатора.

Wiseman1 Wiseman1

Индикатор делает пометки на свечках цветом в зависимости от положения этих свеч по отношению к предыдущим свечкам.

1H EUR_USD 1H EUR_USD

Советник использует анализ High, Low, а также один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и два iMA (Moving Average, MA).

Avalanche AV Avalanche AV

Одна из вариаций стратегии "Лавина". Используется Мартингейл.