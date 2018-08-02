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Market Capture - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
-
Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2509
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
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Автор идеи: alex
Автор MQL5-кода: barabashkakvn
Внимание: данный советник, рассчитан для тестов в терминале МetaTrader 5, а не для реальной торговли!
Стратегия
- На нулевом баре открываем SELL #1 по рынку.
- Если цена идет вверх – открываем по рынку позицию BUY #1 на расстоянии шаг сетки от уровня рыночной позиции SELL #1.
- Если цена идет выше, то открываем по рынку позицию BUY #2 на расстоянии шаг сетки от уровня бывшей позиции BUY #.
- Если цена идет вниз от уровня позиции BUY #, то на расстоянии шаг сетки открываем по рынку позицию SELL #2, и так далее. То же самое, если цена идет вниз.
Входные параметры
- Торговля в Buy: true = разрешена, false = не разрешена;
- Торговля в Sell: true = разрешена, false = не разрешена;
- Использовать ли функцию закрытия по эквити: true = да, false = нет;
- Использовать ли закрытие по эквити в просадке: true = да, false = нет;
- Объем позиции;
- Тейк Профит;
- Дистанция между позициями (минимальная);
- Процент прироста эквити для закрытия убыточных позиций;
- Процент падения эквити для закрытия убыточных позиций;
- Количество закрываемых убыточных позиций при увеличении эквити;
- Количество закрываемых убыточных позиций при просадке эквити.
BBands_Stop_v1_Alert
Индикатор BBands Stop v1 с возможностью подавать алерты, отправлять почтовые и Push-сообщения в момент, когда происходит изменение направления тренда и, соответственно, изменение цвета индикатора.Wiseman1
Индикатор делает пометки на свечках цветом в зависимости от положения этих свеч по отношению к предыдущим свечкам.
1H EUR_USD
Советник использует анализ High, Low, а также один iMACD (Moving Average Convergence/Divergence, MACD) и два iMA (Moving Average, MA).Avalanche AV
Одна из вариаций стратегии "Лавина". Используется Мартингейл.