Индикаторы

AdaptiveRenko_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2456
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор AdaptiveRenko с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора AdaptiveRenko.mq5.

Рис.1. Индикатор AdaptiveRenko_HTF

