Fish_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- 2130
Индикатор Fish с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора
Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Fish.mq5.
Рис.1. Индикатор Fish_HTF
Fish
Вариант индикатора Fisher Transform, выполненный в виде цветной гистограммы.EMA Bands
Два канала, построенных на основе скользящих средних от цен High и Low ценовых таймсерий.
WPR_3HTF
Три индикатора Larry Williams' Percent Range с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.Fisher_mbk_HTF
Индикатор Fisher_mbk с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.