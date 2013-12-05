CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Fish_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2130
Рейтинг:
(30)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Fish с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // Период графика индикатора

Для работы индикатора в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators клиентского терминала необходимо наличие скомпилированного файла индикатора Fish.mq5.

Рис.1. Индикатор Fish_HTF

Рис.1. Индикатор Fish_HTF

Fish Fish

Вариант индикатора Fisher Transform, выполненный в виде цветной гистограммы.

EMA Bands EMA Bands

Два канала, построенных на основе скользящих средних от цен High и Low ценовых таймсерий.

WPR_3HTF WPR_3HTF

Три индикатора Larry Williams' Percent Range с трех различных таймфреймов отображаются на одном графике.

Fisher_mbk_HTF Fisher_mbk_HTF

Индикатор Fisher_mbk с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.