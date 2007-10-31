CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

1_FISH - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5270
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Yura Prokofiev

Индикатор 1 FISH.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7553

ADX BARS ADX BARS

Окрашивает бары в цвет соответствующий текущему тренду. Основан на ADX.

Custom Aroon Up & Dn Custom Aroon Up & Dn

Индикатор Custom Aroon Up & Dn.

MIndex MIndex

Индикатор расчитывает индексы валют USD, EUR, GBP, CHF, AUD, CAD и показывает в окне заданный параметром индекс.

Macd-2 Macd-2

MACD2 подает медвежьи сигналы из трех главных источников. Эти сигналы являются отражением бычьих сигналов – отрицательная дивергенция, медвежье пересечение скользящих средних, медвежье пересечение центральной линии.