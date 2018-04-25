Индикатор был представлен в февральском выпуске журнала Active Trader за 2004 год.

Концепция системы



Разработка этой системы была вдохновлена более успешными системами для торговли акциями, которые разрабатывали в Trading System Lab. У этих стратегий общая технология выбора времени для входа: они пытаются получить прибыль на незначительных движениях цены за пределы обычного диапазона.



Система фиксирует, когда цена заметно отклонилась от "нормы", и оценивает, как далеко она отодвинулась вверх или вниз от детрендированной SMA. Получившийся индикатор называется "Glitch Index" и представляет процент ценового движения, совершенный выше или ниже детрендированной SMA. Теория такова: цена вернется к "норме", и мы сможем получить профит от ее временного отклонения.



Формула расчета индикатора:



Glitch Index = (Diff/Closing Price) * 100

где:

SMA = 30-периодная Simple Moving Average

Diff = Цена закрытия - SMAMult

RocSMA = Диапазон изменения SMA * 0.1 + 1

SMAMult = SMA* RocSMA

Система покупает, когда Glitch Index опускается ниже -2, и продает, когда она возвращается вверх выше +2. Однако система не откроет длинную сделку, если высочайшее значение индикатора Glitch Index внутри 30-барового периода больше 5. Это предохраняет систему от входа в рынок, когда цены вернутся с уровня экстремальной перекупленности — например, свалятся с вершины сильного бычьего ралли.



Цвет баров индикатора Glitch Index (GI) показывает, что делает система.

Светло-зеленые бары показывают, что значение GI выше 5, что означает запрет на длинные сделки для следующих 30 баров, даже если поступает сигнал на вход.



Темно-зеленые бары показывают, что GI выше 2 (зона продажи).

Красные бары указывают на области, находящиеся внутри неторговой зоны (GI < -5).

Темно-красные бары говорят о зоне покупки (т.e., GI < -2).

Система не входит в короткие сделки.







Вход

Glitch Index должен быть ниже -2. Максимальное значение Glitch Index на протяжении последних 30 баров должно быть меньше +5. Если эти два условия выполняются, открываем сделку на покупку на следующем баре.





Выход

Если Glitch Index выше +2, на следующем баре выходим из рынка.





Мани-менеджмент

Объем каждой сделки равен 6% от текущей суммы на счете.



PS: система разработана для дневного и недельного таймфреймов. Для младших таймфреймов необходимо настроить уровни.

