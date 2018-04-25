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Glitch Index - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор был представлен в февральском выпуске журнала Active Trader за 2004 год.
Концепция системы
Разработка этой системы была вдохновлена более успешными системами для торговли акциями, которые разрабатывали в Trading System Lab. У этих стратегий общая технология выбора времени для входа: они пытаются получить прибыль на незначительных движениях цены за пределы обычного диапазона.
Система фиксирует, когда цена заметно отклонилась от "нормы", и оценивает, как далеко она отодвинулась вверх или вниз от детрендированной SMA. Получившийся индикатор называется "Glitch Index" и представляет процент ценового движения, совершенный выше или ниже детрендированной SMA. Теория такова: цена вернется к "норме", и мы сможем получить профит от ее временного отклонения.
Формула расчета индикатора:
где:
Diff = Цена закрытия - SMAMult
RocSMA = Диапазон изменения SMA * 0.1 + 1
SMAMult = SMA* RocSMA
Система покупает, когда Glitch Index опускается ниже -2, и продает, когда она возвращается вверх выше +2. Однако система не откроет длинную сделку, если высочайшее значение индикатора Glitch Index внутри 30-барового периода больше 5. Это предохраняет систему от входа в рынок, когда цены вернутся с уровня экстремальной перекупленности — например, свалятся с вершины сильного бычьего ралли.
Цвет баров индикатора Glitch Index (GI) показывает, что делает система.
- Светло-зеленые бары показывают, что значение GI выше 5, что означает запрет на длинные сделки для следующих 30 баров, даже если поступает сигнал на вход.
- Темно-зеленые бары показывают, что GI выше 2 (зона продажи).
- Красные бары указывают на области, находящиеся внутри неторговой зоны (GI < -5).
- Темно-красные бары говорят о зоне покупки (т.e., GI < -2).
Система не входит в короткие сделки.
Вход
- Glitch Index должен быть ниже -2.
- Максимальное значение Glitch Index на протяжении последних 30 баров должно быть меньше +5.
- Если эти два условия выполняются, открываем сделку на покупку на следующем баре.
Выход
- Если Glitch Index выше +2, на следующем баре выходим из рынка.
Мани-менеджмент
- Объем каждой сделки равен 6% от текущей суммы на счете.
PS: система разработана для дневного и недельного таймфреймов. Для младших таймфреймов необходимо настроить уровни.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20439
Chande Momentum Oscillator с добавленными прерывистыми сигнальными линиями вместо статических уровней определения тренда.Double Smoothed EMA
В отличие от аналогичных попыток сглаживания существующих индикаторов, дважды сглаженная EMA не запаздывает, по сравнению с обычной EMA.
Congestion Index пытается определить характер рынка, разделив фактический процент изменения рынка за последние х дней на диапазон между экстремумами.Dsl - CMO bars
Chande Momentum Oscillator с добавленными в него прерывистыми сигнальными линиями (DSL) вместо статичных уровней тренда. Отображается на основном графике в виде баров (если текущий график отображается барами или линиями) или свечами (это принято по умолчанию).