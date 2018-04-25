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Dsl - CMO - индикатор для MetaTrader 5
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Chande Momentum Oscillator — технический импульсный индикатор, предложенный Тушаром Шанде. Он представил его в 1994 году, в своей книге "The New Technical Trader". Индикатор рассчитывает разницу между суммами всей текущей прибыли и убытков, а затем делит результат на всё суммарное ценовое движение за заданный период.
Формула Chande Momentum Oscillator (СМО):
где:
- Su — сумма прибыли.
- Sd — сумма убытков.
Обычно CMO используется в сравнении со статическими уровнями (обычно эти уровни -50 и +50), но этот подход не имеет гибкости и часто дает запаздывание. В этой версии делается попытка исправить недостатки путем добавления прерывистых сигнальных линий (Discontinued Signal Lines) для определения трендов, вместо статических уровней.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20428
В отличие от аналогичных попыток сглаживания существующих индикаторов, дважды сглаженная EMA не запаздывает, по сравнению с обычной EMA.Triple DSEMA
В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов.
Glitch Index представляет процент ценового движения, произошедшего выше или ниже детрендированной SMA.Congestion index
Congestion Index пытается определить характер рынка, разделив фактический процент изменения рынка за последние х дней на диапазон между экстремумами.