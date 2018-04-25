Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Congestion index - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1594
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание из книги "Intermarket Trading Strategies" Маркоса Катсаноса:
...
Старая проблема для многих торговых систем — их неспособность определять состояние тренда или флэта на рынке. Индикаторы, следующие за трендом — такие, как MACD или скользящие средние, имеют свойство образовывать "пилу", как только рынки входят в нетрендовую фазу. В то же время осцилляторы (которые хорошо работают на нетрендовых рынках) часто слишком рано продают или покупают на тренде. Поэтому определение фазы рынка и выбор соответствующих индикаторов критично для успеха торговой системы. Индикатор Congestion Index пытается определить характер рынка, разделив фактический процент изменения рынка за последние х дней на диапазон между экстремумами.
...
От похожих индикаторов — таких, как вертикально-горизонтальный фильтр (VHF) или ADX Уайлдера, the Congestion Index отличается по следующим причинам:
- он самодостаточен в том смысле, что снимает потребность во втором индикаторе для определения направления тренда;
- он лучше определяет развороты тренда;
- он обеспечивает более точные показания в случаях временных откатов;
- пространство графика менее загружено.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20431
Glitch Index представляет процент ценового движения, произошедшего выше или ниже детрендированной SMA.Dsl - CMO
Chande Momentum Oscillator с добавленными прерывистыми сигнальными линиями вместо статических уровней определения тренда.
Chande Momentum Oscillator с добавленными в него прерывистыми сигнальными линиями (DSL) вместо статичных уровней тренда. Отображается на основном графике в виде баров (если текущий график отображается барами или линиями) или свечами (это принято по умолчанию).Triple Hull
Индикатор использует 3 экземпляра скользящей средней Халла.