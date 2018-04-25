Описание из книги "Intermarket Trading Strategies" Маркоса Катсаноса:

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Старая проблема для многих торговых систем — их неспособность определять состояние тренда или флэта на рынке. Индикаторы, следующие за трендом — такие, как MACD или скользящие средние, имеют свойство образовывать "пилу", как только рынки входят в нетрендовую фазу. В то же время осцилляторы (которые хорошо работают на нетрендовых рынках) часто слишком рано продают или покупают на тренде. Поэтому определение фазы рынка и выбор соответствующих индикаторов критично для успеха торговой системы. Индикатор Congestion Index пытается определить характер рынка, разделив фактический процент изменения рынка за последние х дней на диапазон между экстремумами.



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От похожих индикаторов — таких, как вертикально-горизонтальный фильтр (VHF) или ADX Уайлдера, the Congestion Index отличается по следующим причинам: