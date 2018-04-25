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Индикаторы

Congestion index - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Просмотров:
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Рейтинг:
(25)
Опубликован:
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Описание из книги "Intermarket Trading Strategies" Маркоса Катсаноса:

...

Старая проблема для многих торговых систем — их неспособность определять состояние тренда или флэта на рынке. Индикаторы, следующие за трендом — такие, как MACD или скользящие средние, имеют свойство образовывать "пилу", как только рынки входят в нетрендовую фазу. В то же время осцилляторы (которые хорошо работают на нетрендовых рынках) часто слишком рано продают или покупают на тренде. Поэтому определение фазы рынка и выбор соответствующих индикаторов критично для успеха торговой системы. Индикатор Congestion Index пытается определить характер рынка, разделив фактический процент изменения рынка за последние х дней на диапазон между экстремумами.

...

От похожих индикаторов — таких, как вертикально-горизонтальный фильтр (VHF) или ADX Уайлдера, the Congestion Index отличается по следующим причинам:

  • он самодостаточен в том смысле, что снимает потребность во втором индикаторе для определения направления тренда;
  • он лучше определяет развороты тренда;
  • он обеспечивает более точные показания в случаях временных откатов;
  • пространство графика менее загружено. 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20431

Glitch Index Glitch Index

Glitch Index представляет процент ценового движения, произошедшего выше или ниже детрендированной SMA.

Dsl - CMO Dsl - CMO

Chande Momentum Oscillator с добавленными прерывистыми сигнальными линиями вместо статических уровней определения тренда.

Dsl - CMO bars Dsl - CMO bars

Chande Momentum Oscillator с добавленными в него прерывистыми сигнальными линиями (DSL) вместо статичных уровней тренда. Отображается на основном графике в виде баров (если текущий график отображается барами или линиями) или свечами (это принято по умолчанию).

Triple Hull Triple Hull

Индикатор использует 3 экземпляра скользящей средней Халла.