В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов.

Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр отступ индикатора от цены, задаваемый в процентах.