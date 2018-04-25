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Double Smoothed EMA - индикатор для MetaTrader 5
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Ли Лейбфарт в своей статье "Trading With An Adaptive Price Zone" использовал интересную вариацию EMA.
Мы назовем этот индикатор "дважды сглаженной EMA", согласно природе его расчета, несмотря на то, что в статье автор не использовал это название. В отличие от аналогичных попыток сглаживания существующих индикаторов, этот не запаздывает, по сравнению с обычной EMA. Совсем напротив: даже несмотря на то, что он значительно более сглаженный, он быстрее, чем "регуляная" EMA. Таким образом, дважды сглаженная EMA будет хорошим кандидатом всегда, когда от фильтра требуется быстрая и сглаженная реакция на изменение рынка.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20440
В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов.Firebird v0.60
Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр отступ индикатора от цены, задаваемый в процентах.
Chande Momentum Oscillator с добавленными прерывистыми сигнальными линиями вместо статических уровней определения тренда.Glitch Index
Glitch Index представляет процент ценового движения, произошедшего выше или ниже детрендированной SMA.