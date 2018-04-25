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Индикаторы

Double Smoothed EMA - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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(17)
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Ли Лейбфарт в своей статье "Trading With An Adaptive Price Zone" использовал интересную вариацию EMA.

Мы назовем этот индикатор "дважды сглаженной EMA", согласно природе его расчета, несмотря на то, что в статье автор не использовал это название. В отличие от аналогичных попыток сглаживания существующих индикаторов, этот не запаздывает, по сравнению с обычной EMA. Совсем напротив: даже несмотря на то, что он значительно более сглаженный, он быстрее, чем "регуляная" EMA. Таким образом, дважды сглаженная EMA будет хорошим кандидатом всегда, когда от фильтра требуется быстрая и сглаженная реакция на изменение рынка.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20440

Triple DSEMA Triple DSEMA

В этой версии вместо скользящей средней Халла используется дважды сглаженная EMA. Таким образом решается проблема лишних колебаний, поскольку дважды сглаженная EMA их не делает. Будучи очень сглаженной, она действительно является очень хорошим фильтром для использования в группе "тройных" индикаторов.

Firebird v0.60 Firebird v0.60

Советник торгует по индикатору iMA (Moving Average, MA). При этом есть параметр отступ индикатора от цены, задаваемый в процентах.

Dsl - CMO Dsl - CMO

Chande Momentum Oscillator с добавленными прерывистыми сигнальными линиями вместо статических уровней определения тренда.

Glitch Index Glitch Index

Glitch Index представляет процент ценового движения, произошедшего выше или ниже детрендированной SMA.