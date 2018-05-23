代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

毛刺指数 - MetaTrader 5脚本

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 代码 95 主题 35864 评论
| Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1556
等级:
(19)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

它的来源是活跃交易者杂志2004年2月期。


系统概念

本系统的灵感来自于更成功的股票系统，已经出现在交易系统实验室。这些策略共享一种常见的计时技术，它们试图利用轻微的极端价格波动。

该系统通过测量其在“去趋势”简单移动平均值（SMA）之上和下方移动的距离来检测价格何时偏离其标准。由此产生的指标被称为“毛刺指数”，它代表了移动价格高于或低于趋势SMA的百分比。理论是价格会回到它的标准，我们可以利用暂时的偏差来获利。

计算毛刺指数的公式为：

Glitch Index = (Diff/Closing Price) * 100

其中:

SMA = 30-周期数的简单移动平均
Diff = 收盘价 - SMAMult
RocSMA = 变化比率(SMA) * 0.1 + 1
SMAMult = SMA* RocSMA

当毛刺指数降到2以下时，系统会买入，当它回升到2以上时卖出。然而，如果在30巴周期内的最大毛刺指数值大于5，则该系统不会进入长期交易当价格从极度超买水平反弹时，这会阻止系统进入，比如在牛市反弹的顶部。

毛刺指数（GI）指示条的颜色有助于说明系统正在做什么。

  • 浅绿色条表示GI大于5，这意味着即使进入信号发生，长时间的交易也被禁止用于接下来的30个柱。
  • 暗绿色条表示GI大于2（卖出区）。
  • 红色条表示“不出售”区域（GI＜5）。
  • 暗红色条表示买入区（即GI＜2）。

该系统不进行短线卖出。


入场

  1. 毛刺指数必须小于 -2.
  2. 在最后30柱内的最大毛刺指数读数必须小于+5。
  3. 如果满足了这两个条件，在下一个柱从市场上买入。


退场

  • 如果毛刺指数大于+2，在市场中下一个柱退出。


资金管理

  • 每个交易的大小等于当前账户净值的6%。

备注：该系统设计用于每日和每周时段，对于更低的时段，这些水平必须做出调整。

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/20439

充盈指数 充盈指数

充盈指数指标尝试的是通过把价格变化与过去x天内变化的极值范围相除，取得实际百分比来确定市场的特点。

Dsl - CMO 柱形 Dsl - CMO 柱形

Chande 动量振荡指标，加上了间断信号线，而不是使用的静态水平来在主图表上以柱形(如果当前图表类型是柱形或者线形)或者烛形(自动完成)显示趋势。

双重平滑 EMA 双重平滑 EMA

和现有的平滑已有指标不同，双重平滑 EMA 指标与“常规”EMA 相比没有延迟。

三重 DSEMA 三重 DSEMA

这个版本使用了双重平滑 EMA 而没有使用 Hull 平均, 因为双重平滑 EMA 从来不会超出，那个问题就解决了。作为一种非常平滑的平均，双重平滑 EMA 是一个非常好的过滤器/平均器，可以用于“三重”系列。