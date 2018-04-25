Chande Momentum Oscillator — технический импульсный индикатор, предложенный Тушаром Шанде. Он представил его в 1994 году, в своей книге "The New Technical Trader". Индикатор рассчитывает разницу между суммами всей текущей прибыли и убытков, а затем делит результат на всё суммарное ценовое движение за заданный период.



Формула Chande Momentum Oscillator (СМО):

CMO = 100 x ((Su – Sd) / (Su + Sd))

где:

Su — сумма прибыли.

Sd — сумма убытков.

Обычно CMO используется в сравнении со статическими уровнями (обычно эти уровни -50 и +50), но этот подход не имеет гибкости и часто дает запаздывание. В этой версии делается попытка исправить недостатки путем добавления прерывистых сигнальных линий (Discontinued Signal Lines) для определения трендов, вместо статических уровней.

Также индикатор не отображается в отдельном подокне: вместо этого он отрисовывается на основном графике в виде баров (если текущий график отображается барами или линиями) или свечей(это принято по умолчанию). Это упрощает отслеживание точек, в которых моментум пересекается с уровнями DSL.