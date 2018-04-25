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Индикаторы

Dsl - CMO bars - индикатор для MetaTrader 5

Mladen Rakic
Mladen Rakic

Mladen Rakic

4.9 (188)
993 кода 95 тем 35864 комментария
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Chande Momentum Oscillator — технический импульсный индикатор, предложенный Тушаром Шанде. Он представил его в 1994 году, в своей книге "The New Technical Trader". Индикатор рассчитывает разницу между суммами всей текущей прибыли и  убытков, а затем делит результат на всё суммарное ценовое движение за заданный период.

Формула Chande Momentum Oscillator (СМО):

CMO = 100 x ((Su – Sd) / (Su + Sd))

где:

  • Su — сумма прибыли.
  • Sd — сумма убытков.

Обычно CMO используется в сравнении со статическими уровнями (обычно эти уровни -50 и +50), но этот подход не имеет гибкости и часто дает запаздывание. В этой версии делается попытка исправить недостатки путем добавления прерывистых сигнальных линий (Discontinued Signal Lines) для определения трендов, вместо статических уровней.

Также индикатор не отображается в отдельном подокне: вместо этого он отрисовывается на основном графике в виде баров (если текущий график отображается барами или линиями) или свечей(это принято по умолчанию). Это упрощает отслеживание точек, в которых моментум пересекается с уровнями DSL.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20429

Congestion index Congestion index

Congestion Index пытается определить характер рынка, разделив фактический процент изменения рынка за последние х дней на диапазон между экстремумами.

Glitch Index Glitch Index

Glitch Index представляет процент ценового движения, произошедшего выше или ниже детрендированной SMA.

Triple Hull Triple Hull

Индикатор использует 3 экземпляра скользящей средней Халла.

RSI of Hull RSI of Hull

Индекс относительной силы (RSI) — импульсный индикатор, разработанный известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером. В нем сравнивается величина текущих прибылей и убытка за определенный период, чтобы измерить скорость и изменение ценовых движений. Прежде всего, он используется для попытки определить условия перекупленности или перепроданности при торговле тем или иным активом.