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Dsl - CMO bars - индикатор для MetaTrader 5
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Chande Momentum Oscillator — технический импульсный индикатор, предложенный Тушаром Шанде. Он
представил его в 1994 году, в своей книге "The New Technical Trader".
Индикатор рассчитывает разницу между суммами всей текущей прибыли и
убытков, а затем делит результат на всё суммарное ценовое движение за
заданный период.
Формула Chande Momentum Oscillator (СМО):
где:
- Su — сумма прибыли.
- Sd — сумма убытков.
Обычно CMO используется в сравнении со статическими уровнями (обычно эти уровни -50 и +50), но этот подход не имеет гибкости и часто дает запаздывание. В этой версии делается попытка исправить недостатки путем добавления прерывистых сигнальных линий (Discontinued Signal Lines) для определения трендов, вместо статических уровней.
Также индикатор не отображается в отдельном подокне: вместо этого он отрисовывается на основном графике в виде баров (если текущий график отображается барами или линиями) или свечей(это принято по умолчанию). Это упрощает отслеживание точек, в которых моментум пересекается с уровнями DSL.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/20429
Congestion Index пытается определить характер рынка, разделив фактический процент изменения рынка за последние х дней на диапазон между экстремумами.Glitch Index
Glitch Index представляет процент ценового движения, произошедшего выше или ниже детрендированной SMA.
Индикатор использует 3 экземпляра скользящей средней Халла.RSI of Hull
Индекс относительной силы (RSI) — импульсный индикатор, разработанный известным техническим аналитиком Уэллсом Уайлдером. В нем сравнивается величина текущих прибылей и убытка за определенный период, чтобы измерить скорость и изменение ценовых движений. Прежде всего, он используется для попытки определить условия перекупленности или перепроданности при торговле тем или иным активом.