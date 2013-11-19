Смотри, как бесплатно скачать роботов
Accelerator_Signal - индикатор для MetaTrader 5
2548
Реальный автор:
Asystem2000
Акселератор Билла Уильямса с возможностью тонкой настройки его параметров и добавленной сигнальной линией, выполненной в виде цветного облака.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1. Индикатор Accelerator_Signal
