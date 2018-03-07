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Alexav SpeedUp M1 - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи - Scriptor, автор MQ5-кода - barabashkakvn.
Советник в момент формирования нового бара открывает две противоположные позиции.
Расчет на то, что одна из позиций закроется по Stop Loss, а вторая при помощи трейлинга выйдет в прибыль.
При тестировании не ленитесь проверить параметры в двух режимах генерации тиков ("Каждый тик на основе реальных тиков" и "Каждый тик"), так как открытие позиций осуществляется только на новом баре, но Trailing позиций идет на каждом тике (точнее проверяется возможность трейлинга на каждом тике). Пример такого казуса при тестировании на EURUSD,M1:
Отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop. Работа советника в ограниченном временном промежутке. Определение самых высоких и самых низких цен в заданном интервале баров. Трейлинг позиций.Instantaneous Trend Line bands (generalized)
Эта версия расширяет индикатор Instantaneous Trend Line своего рода полосами, упрощающими обнаружение изменения тренда. Также, если для поиска сигнала используется только наклон индикатора ITL, то может быть подано некоторое количество ложных сигналов. Полосы помогают отфильтровывать их. Еще одно отличие от оригинала состоит в одном важном моменте: вместо дробного параметра alpha здесь для расчетов используется период. Это вносит индикатор в ту же категорию, что и скользящие средние, и использование его становится чуть более интуитивным, чем оригинальной версии.
Модуль торговых сигналов на базе модуля сигналов индикатора Moving Average.Fractal_TL
Индикатор для автоматического рисования трендовых линий по фракталам на заданном таймфрейме.