Автор идеи - Scriptor, автор MQ5-кода - barabashkakvn.

Советник в момент формирования нового бара открывает две противоположные позиции.

Расчет на то, что одна из позиций закроется по Stop Loss, а вторая при помощи трейлинга выйдет в прибыль.

При тестировании не ленитесь проверить параметры в двух режимах генерации тиков ("Каждый тик на основе реальных тиков" и "Каждый тик"), так как открытие позиций осуществляется только на новом баре, но Trailing позиций идет на каждом тике (точнее проверяется возможность трейлинга на каждом тике). Пример такого казуса при тестировании на EURUSD,M1: