Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
EA Vegas 1hr - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5180
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Mr.Bah
Индикатор EA Vegas 1hr.
Индикатор EA Vegas 1hr.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7148
MTF CCI
Индикатор MTF CCIMAMA_NK
Этот вариант индикатора я сделал с кода для Омеги, написанный John Ehlers
T3_RSI
Индикатор T3 RSI.Abovebelowma
СОветник Abovebelowma.