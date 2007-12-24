Смотри, как бесплатно скачать роботов
FX Fish 2MA - индикатор для MetaTrader 4
- 7150
-
Автор: Kiko Segui
Индикатор FX Fish 2MA.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7707
