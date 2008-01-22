CodeBaseРазделы
Индикаторы

Fractal dimension - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Автор: iliko

Индикатор Fractal dimension, определяет изменчивость рынка.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7758

