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TimeEA - эксперт для MetaTrader 5
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Простой советник. Открывает позицию заданного типа в заданное в настройках время. Закрывает ее точно так же - по времени, указанному в настройках.
Работа заключается в выборе нужного типа открываемой позиции (либо длинная, либо короткая) и выбора времени открытия и закрытия позиции в часах и минутах. Так же можно задать стоп лосс и тейк профит в пунктах. При ошибочно заданных размерах стоп лосс или тейк профит советник их автоматически корректирует под минимальный размер StopLevel, установленный для символа.
Советник также скорректирует лот при неверно указанном значении. Если же лот слишком большой при открытии позиции, то советник выставит его таким, чтобы позицию можно было открыть. Если нет денег на открытие даже минимальным лотом, то сигнал будет пропущен.
Есть одна особенность - при коротких стоп-приказах и при их срабатывании будет открыта новая позиция при условии, что это будет тот же самый бар, на котором была открыта самая первая позиция на данном сигнале по времени. Другими словами: если позиция открыта на текущем баре и закрыта по стоп-приказу, то будет открыта новая позиция если еще не открыт новый бар, и так до тех пор, пока не будет открыт новый бар текущего таймфрейма.
Советник имеет одиннадцать настраиваемых параметров:
- Experts magic number - уникальный идентификатор позиций (магик);
- Hour of position open - час времени открытия позиции;
- Minute of position open - минуты времени открытия позиции;
- Hour of position close - час времени закрытия позиции;
- Minute of position close - минуты времени закрытия позиции;
- Position type - тип открываемой позиции (длинная/короткая);
- Lots - объем открываемой позиции;
- Stop loss in points - стоп лосс позиции в пунктах;
- Take profit in points - тейк профит позиции в пунктах;
- Slippage of price - допустимое проскальзывание цены;
- Multiplier spread for stops - число, на которое советник будет умножать спред при расчете корректной дистанции стоп-приказов.
Для проверки были проведены два теста (Every tick) на EURUSD, Н1 в диапазоне дат 2017.01.02 - 2018.01.19 в двух режимах - открытие длинных позиций и открытие коротких позиций. В режиме открытия длинных позиций советник показал себя неплохо, поэтому была проведена оптимизация часов открытия и закрытия позиций.
Результат с часом открытия 15 и часом закрытия 8, и с остальными настройками по умолчанию приведен ниже:
Повышение точности штатного таймера.ZeroLagMACD
ZeroLagMACD- версия MACD, имеющая гораздо меньшую задержку по сравнению с классическим MACD.