Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
LW Fractals - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 5592
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Gosha
Индикатор LW Fractals.
Индикатор LW Fractals.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7820
Arrows & Curves
Индикатор Arrows & Curves.Loco
Индикатор Loco.
Inercia Bars
Индикатор Inercia Bars.J_TPO Velocity
Индикатор J_TPO Velocity. Модифицированная версия индикатора J_TPO Clean.