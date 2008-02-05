CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

LW Fractals - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
5592
Рейтинг:
(2)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Gosha

Индикатор LW Fractals.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7820

Arrows & Curves Arrows & Curves

Индикатор Arrows & Curves.

Loco Loco

Индикатор Loco.

Inercia Bars Inercia Bars

Индикатор Inercia Bars.

J_TPO Velocity J_TPO Velocity

Индикатор J_TPO Velocity. Модифицированная версия индикатора J_TPO Clean.