Индикаторы

DigitalF-T01 - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
2517
(22)
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс

Цифровой фильтр быстрого тренда с опорной линией, выполненный в виде облака.

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 08.02.2008.

Индикатор DigitalF-T01

Exp_BlauCMomentum Exp_BlauCMomentum

Торговая система с использованием индикатора Candle Momentum.

LW_Fractals LW_Fractals

Индикатор отрисовывает фракталы по трем свечкам.

BlauCSI BlauCSI

Индикатор Candle Stochastic Index, реализованный в виде цветной гистограммы.

Exp_BlauCMI Exp_BlauCMI

Торговая система с использованием осциллятора Candle Momentum Index.