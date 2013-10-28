Смотри, как бесплатно скачать роботов
Stoch_3HTF - индикатор для MetaTrader 5
Описание:
Три основных линии стохастика с трех различных таймфреймов на одном графике.
Индикатор Stoch_3HTF
