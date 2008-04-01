Смотри, как бесплатно скачать роботов
DinapoliTarget_Malay - индикатор для MetaTrader 4
Автор: fxfariz a.k.a warrior trader
Индикатор DinapoliTarget_Malay. Модифицированная версия индикатора DinapoliTargets.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8029
