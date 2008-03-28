Смотри, как бесплатно скачать роботов
Trendlines Day - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6086
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Автор: nsi2000
Индикатор TrendlinesDay.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8019
