Технический индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) разработан Джеком Хатсоном (Jack Hutson) как осциллятор состояния перекупленности и перепроданности.



Он может применяться также и как индикатор моментума. Тройное сглаживание служит для устранения циклических составляющих в движении цены с периодом меньше, чем период индикатора TRIX. В качестве индикатора состояния перекупленности или перепроданности используется зона (положительная и отрицательная, соответственно).



В качестве сигналов на покупку используют пересечение нулевой линии снизу или "бычье" расхождение, на продажу - пересечение индикатором нулевой линии сверху или "медвежье" расхождение с ценами. Отличительной особенностью индикатора является отличная фильтрация ценовых шумов и отсутствие запаздывания, характерного для большинства скользящих средних.

Индикатор Triple Exponential Average Indicator (TRIX)



Расчет:



Сначала вычисляем экспоненциальную скользящую среднюю от цены:

EMA1(i) = EMA(Price, N, i)



Price(i) - текущая цена;

N - период EMA;

EMA1(i) - текущее значение экспоненциальной скользящей средней.

где:

Затем производим повторное сглаживание полученной средней - двойное экспоненциальное сглаживание:

EMA2(i) = EMA(EMA1, N, i).



Двойную экспоненциальную скользящую среднюю сглаживаем еще раз экспоненциально и получаем тройную экспоненциальную среднюю:

EMA3(i) = EMA(EMA2, N, i);



Теперь вычисляем сам индикатор: