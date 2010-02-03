Ставь лайки и следи за новостями
Triple Exponential Average (TRIX) - индикатор для MetaTrader 5
Технический индикатор Тройное Экспоненциальное Среднее (Triple Exponential Average, TRIX) разработан Джеком Хатсоном (Jack Hutson) как осциллятор состояния перекупленности и перепроданности.
Он может применяться также и как индикатор моментума. Тройное сглаживание служит для устранения циклических составляющих в движении цены с периодом меньше, чем период индикатора TRIX. В качестве индикатора состояния перекупленности или перепроданности используется зона (положительная и отрицательная, соответственно).
В качестве сигналов на покупку используют пересечение нулевой линии снизу или "бычье" расхождение, на продажу - пересечение индикатором нулевой линии сверху или "медвежье" расхождение с ценами. Отличительной особенностью индикатора является отличная фильтрация ценовых шумов и отсутствие запаздывания, характерного для большинства скользящих средних.
Индикатор Triple Exponential Average Indicator (TRIX)
Расчет:
Сначала вычисляем экспоненциальную скользящую среднюю от цены:
- Price(i) - текущая цена;
- N - период EMA;
- EMA1(i) - текущее значение экспоненциальной скользящей средней.
Затем производим повторное сглаживание полученной средней - двойное экспоненциальное сглаживание:
Двойную экспоненциальную скользящую среднюю сглаживаем еще раз экспоненциально и получаем тройную экспоненциальную среднюю:
Теперь вычисляем сам индикатор:
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/76
