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Psychological - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: Bruce Hellstrom (brucehvn)
Классический осциллятор, импортированный с платформы FXAccuCharts. Использует точно такой же алгоритм, что и на родной платформе.
Рис.1. Индикатор Psychological
Конвертер HTML-файлов для календаря экономических событий
Конвертер HTML-файлов для календаря экономических событий. Разбирает страницу, загруженную с сайта http://www.investing.com/economic-calendar, и формирует CSV-файл со списком новостей.Opposite trade
Открываем позицию, противоположную закрытой. Обработка транзакций в функции OnTradeTransaction.
Stopreversal
Семафорный сигнальный индикатор.KoliErBands_HTF
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