Индикатор KoliErBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий Di Plus и Di Minus индикатора ADX_Smoothed.

Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора RSI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Zigzag2_R_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах зигзаг.