Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Psychological_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2040
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Psychological с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Psychological.mq5.
Рис.1. Индикатор Psychological_HTF
Семафорный сигнальный индикатор с использованием пересечений линий Di Plus и Di Minus индикатора ADX_Smoothed.KoliErBands_HTF
Индикатор KoliErBands с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода индикатора RSI для каждого таймфрейма в виде текстового блока.Zigzag2_R_channel_System
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала индикатора Zigzag2_R_channel, с подачей алертов и отправкой Push и почтовых сообщений при пробое канала, построенного на вершинах зигзаг.