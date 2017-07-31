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KoliErBands - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: KoliEr Li.
Еще один вариант полос Боллинджера с использованием в качестве средней линии среднего от максимума и минимума за период.
Рис.1. Индикатор KoliErBands
Nevalyashka
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