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Four_MA_Strength - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор: David Honeywell
Индикатор силы и направления тренда с использованием четырёх мувингов. Для растущего и падающего тренда используется четыре уровня значений, величина которых определяет силу тренда.
Рис.1. Индикатор Four_MA_Strength
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