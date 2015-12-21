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Индикаторы

ATR Values - индикатор для MetaTrader 4

Mohit Marwaha
Mohit Marwaha

Mohit Marwaha

I am a long term Trend Trader and an algorithmic trading systems designer
2 кода 4 темы
| Russian English Deutsch 日本語
Просмотров:
5373
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для всех таймфреймов в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем.

ATR Values

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13761

ATR 3 LWMA ATR 3 LWMA

Индикатор показывает 3 периода ATR LWMA.

Histogram Blanket Histogram Blanket

Инструмент, помогающий оценивать графики в новом отображении.

Изменение таймфрейма и параметров зума на графике Изменение таймфрейма и параметров зума на графике

Простая кнопка для изменения таймфрейма прямо на графике.

Паттерн Клин Паттерн Клин

Индикатор показывает паттерн Клин.