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ATR Values - индикатор для MetaTrader 4
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Индикатор демонстрирует значения определенного пользователем периода ATR для всех таймфреймов в виде текстового блока. Размеры текстового блока могут быть изменены пользователем.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13761
ATR 3 LWMA
Индикатор показывает 3 периода ATR LWMA.Histogram Blanket
Инструмент, помогающий оценивать графики в новом отображении.
Изменение таймфрейма и параметров зума на графике
Простая кнопка для изменения таймфрейма прямо на графике.Паттерн Клин
Индикатор показывает паттерн Клин.