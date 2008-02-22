CodeBaseРазделы
Индикаторы

StepRSI_v5.2 - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
4471
(5)
Автор: igorad

Стратегия pabloski, реализована в индикаторе StepRSI_v5.2.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7896

