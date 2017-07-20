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Индикаторы

Mikahekin_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2422
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Mikahekin с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора Mikahekin.mq5.

Рис.1. Индикатор Mikahekin_HTF

Рис.1. Индикатор Mikahekin_HTF

Four_MA_Strength Four_MA_Strength

Индикатор силы и направления тренда с использованием четырёх мувингов.

Report Report

Библиотека для MetaTrader 4/5, которая позволяет формировать отчеты по истории торгов.

Exp_ForceTrend Exp_ForceTrend

Торговая система, построенная на сигналах индикатора ForceTrend.

ForceTrend_HTF ForceTrend_HTF

Индикатор ForceTrend с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.