

Генератор отчета:



Предоставляет возможность выбирать данные из истории по заданному критерию;

Предоставляет возможность сортировать выводимые данные по любому полю либо группе полей;

Предоставляет возможность скрывать/показывать отдельные столбцы;

Выводит дополнительно статистику по выбранным ордерам и другие параметры.











Скрипт можно запускать в любом окне. Выходной файл создается в каталоге \experts\files с именем AccountName_rep.htm. Участок скрипта для внесения изменений отмечен следующими комментариями:

// Это можно и нужно менять

// Конец зоны для внесения изменений

Вернуть все ордера: return (true);

Вернуть только ордера с положительным профитом: return (OrderProfit() > 0);

Вернуть все ордера за GBPUSD:return (OrderSymbol() == "GBPUSD");

За сортировку отвечают массивы. Для сортировки ордеров по времени открытия в теле скрипта следует написать:Для сортировки ордеров по символу, а затем по профиту следует написать:Второй массивотвечает за направление сортировки (). По умолчанию используетсяСледующий вариант отсортирует ордера сначала по символу в возрастающем порядке, затем по времени открытия по убыванию.Методпозволяет задавать критерий для выбора данных из истории: