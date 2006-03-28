Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Report - скрипт для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6364
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Генератор отчета:
- Предоставляет возможность выбирать данные из истории по заданному критерию;
- Предоставляет возможность сортировать выводимые данные по любому полю либо группе полей;
- Предоставляет возможность скрывать/показывать отдельные столбцы;
- Выводит дополнительно статистику по выбранным ордерам и другие параметры.
Скрипт можно запускать в любом окне. Выходной файл создается в каталоге \experts\files с именем AccountName_rep.htm. Участок скрипта для внесения изменений отмечен следующими комментариями:
// Это можно и нужно менять
// Конец зоны для внесения изменений
int SortBy[] = {BY_OPENTIME};
Для сортировки ордеров по символу, а затем по профиту следует написать:
int SortBy[] = {BY_SYMBOL, BY_PROFIT};
Второй массив SortBy2 отвечает за направление сортировки (ASC, DESC). По умолчанию используется ASC.
Следующий вариант отсортирует ордера сначала по символу в возрастающем порядке, затем по времени открытия по убыванию.
int SortBy[] = {BY_SYMBOL, BY_OPENTIME};
int SortBy2[] = {ASC, DESC};
Метод Validate позволяет задавать критерий для выбора данных из истории:
- Вернуть все ордера:return (true);
- Вернуть только ордера с положительным профитом:return (OrderProfit() > 0);
- Вернуть все ордера за GBPUSD:return (OrderSymbol() == "GBPUSD");
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8126
CustomCandle рисует свечи старшего и возможно нестандартного таймфрейма для МТ4 на текущем графике.MarketProfile
Индикатор рисует профиль рынка (market profile).
Построение индикаторов ROC двух произвольных типов ( и Momentum в том числе) и периодов в одном окне.Interception
Перехват в скрипте нажатия клавиш или мыши в окнах MetaTrader. Может понадобиться для написания управляемых пользователем действий.