Report - скрипт для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
6364
(23)
Report.mq4 (19.73 KB) просмотр
report.png (85.21 KB)
    Генератор отчета:

  •     Предоставляет возможность выбирать данные из истории по заданному критерию;
  •     Предоставляет возможность сортировать выводимые данные по любому полю либо группе полей;
  •     Предоставляет возможность скрывать/показывать отдельные столбцы;
  •     Выводит дополнительно статистику по выбранным ордерам и другие параметры.



    Скрипт можно запускать в любом окне. Выходной файл создается в каталоге \experts\files с именем AccountName_rep.htm. Участок скрипта для внесения изменений отмечен следующими комментариями:
// Это можно и нужно менять
// Конец зоны для внесения изменений 

    За сортировку отвечают массивы SortBy и SortBy2. Для сортировки ордеров по времени открытия в теле скрипта следует написать:
     int SortBy[] = {BY_OPENTIME};
    Для сортировки ордеров по символу, а затем по профиту следует написать:
    int SortBy[] = {BY_SYMBOL, BY_PROFIT};
    Второй массив SortBy2 отвечает за направление сортировки (ASC, DESC). По умолчанию используется ASC.
    Следующий вариант отсортирует ордера сначала по символу в возрастающем порядке, затем по времени открытия по убыванию.
    int SortBy[] = {BY_SYMBOL, BY_OPENTIME};
    int SortBy2[] = {ASC, DESC};

    Метод Validate позволяет задавать критерий для выбора данных из истории:
  • Вернуть все ордера:return (true);
  • Вернуть только ордера с положительным профитом:return (OrderProfit() > 0);
  • Вернуть все ордера за GBPUSD:return (OrderSymbol() == "GBPUSD");

 


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8126

