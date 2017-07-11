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Exp_Color_QEMA_Envelopes_Digit_System - эксперт для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Рейтинг:
(15)
Опубликован:
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Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_QEMA_Envelopes_Digit_System. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара, если произошло появление цветного бара, а на предыдущей свече бар был противоположного цвета или его не было вовсе.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированного файла индикатора Color_QEMA_Envelopes_Digit_System.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на EURUSD H8:

Рис. 2. График результатов тестирования

Рис. 2. График результатов тестирования

BarTimerCLineRounded_HTF BarTimerCLineRounded_HTF

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas" с возможностью фиксации тайфрейма, с которого индикатор отображает данные во входных параметрах.

BarTimerCLineRounded BarTimerCLineRounded

Индикатор BarTimer, выполненный с использованием классов библиотек, подробное описание которых было представлено в статье "Пользовательские индикаторы и инфографика в CCanvas", с использованием данных текущего таймфрейма.

Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System Exp_Color_PEMA_Envelopes_Digit_System

Пробойная торговая система, построенная на сигналах индикатора Color_PEMA_Envelopes_Digit_System.

Exp_Omni_Trend Exp_Omni_Trend

Торговая система, построенная на сигналах индикатора Omni_Trend.