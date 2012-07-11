Идеальный ЗигЗаг

Ультрабыстрый зигзаг на максимально простом принципе.



Без висящих вершин. С поддержкой оптимизированного по времени нахождения вершин.

Достоинства:

Самая тяжелая функция в расчетах - iBarShift, которая полностью замещает ненужные циклы для поиска вершин, была заменена на ArrayBSearch, а это значит, индикатор будет работать еще эффективнее аналога на MQL4;

Вся необходимая информация для каждого бара не только доступна в любой момент истории, но и также доступна советнику для любого момента истории; Никаких висящих вершин; Возможность эффективного поиска вершин без перебора значений индикатора; Очень быстрая работа; Корректная обработка вставки истории и переключения таймфреймов; Незаменим для работы в советниках.

Недостатки:

Затраты памяти. Для корректной отрисовки зигзагу надо 2 буфера (1 мало, будут висяки), здесь используется 5. Полностью компенсируется (имхо) достоинством № 6. Ни один быстрый зигзаг по определению не может корректно обрабатывать вставку истории на двух буферах. Рисование дополнительных линий. Нужно для того, чтобы они были видны советнику. Значения порядка таких величин, которые не должны быть видны ни при каком раскладе.

Принцип:

Новое колено начинает строиться при откате большем, чем заданный в настройках. Он может задаваться в пунктах (IdealZZ) или в процентах (IdealZZP)

Взятие вершин:

input int ChannelWidth= 100 ; #property indicator_chart_window datetime LastTime; int ZZHandle; void OnInit () { LastTime = 0 ; ZZHandle = iCustom ( _Symbol , Period (), "IdealZZ" , ChannelWidth); } bool GetValue( double dir, int bar, int prevBar, double &peak, int &peakBar, datetime &peakTime, const datetime &T[]) { if (dir< 0 ) { double t[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar, 1 ,t)) return false ; int i= ArrayBsearch (T, ( datetime )t[ 0 ]); if (i==prevBar) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); } double v[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 1 ,i, 1 ,v)) return false ; if (v[ 0 ]== EMPTY_VALUE ) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 2 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 1 ,i, 1 ,v)) return false ; } peak=v[ 0 ]; peakBar=i; peakTime=( datetime )t[ 0 ]; } else if (dir> 0 ) { double t[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar, 1 ,t)) return false ; int i= ArrayBsearch (T, ( datetime )t[ 0 ]); if (i==prevBar) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); } double v[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 0 ,i, 1 ,v)) return false ; if (v[ 0 ]== EMPTY_VALUE ) { if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 3 ,bar+ 1 , 1 ,t)) return false ; i= ArrayBsearch (T,( datetime )t[ 0 ]); if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 0 ,i, 1 ,v)) return false ; } peak=v[ 0 ]; peakBar=i; peakTime=( datetime )t[ 0 ]; } else { return ( false ); } return ( true ); } void SetPt( string name, double price, datetime time) { ObjectCreate ( 0 ,name, OBJ_ARROW , 0 ,time,price); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_ARROWCODE , 108 ); ObjectSetDouble ( 0 ,name, OBJPROP_PRICE ,price); ObjectSetInteger ( 0 ,name, OBJPROP_TIME ,time); } int OnCalculate ( const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &T[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if (LastTime==T[ 0 ]) return (rates_total); LastTime=T[ 0 ]; ArraySetAsSeries (T, true ); double dir_[ 1 ]; if ( 0 >= CopyBuffer (ZZHandle, 4 , 1 , 1 ,dir_)) return rates_total; double dir=dir_[ 0 ]; double rdir=-dir; if (dir== EMPTY_VALUE ) return (rates_total); double v1,v2,v3,v4,v5; int i1,i2,i3,i4,i5; datetime t1,t2,t3,t4,t5; if ( GetValue(dir, 1 , 0 ,v1,i1,t1,T) && GetValue(rdir,i1, 0 ,v2,i2,t2,T) && GetValue(dir,i2,i1,v3,i3,t3,T) && GetValue(rdir,i3,i2,v4,i4,t4,T) && GetValue(dir,i4,i3,v5,i5,t5,T) ) { SetPt( "1" ,v1,t1); SetPt( "2" ,v2,t2); SetPt( "3" ,v3,t3); SetPt( "4" ,v4,t4); SetPt( "5" ,v5,t5); Print (v1, " " ,v2, " " ,v3, " " ,v4, " " ,v5, " " ,i1, " " ,i2, " " ,i3, " " ,i4, " " ,i5); } else { Print ( "Seems to be error available..." ); } return (rates_total); }

Этот пример - индикатор, который каждый бар (раз в бар) маркирует 5 последних вершин (включая текущую несформированную).

Внимание! Код может работать некорректно, если включен режим нулевого бара



Режим нулевого бара:

Включается в коде переменной DrawZeroBar. По умолчанию выключен. Включать не рекомендуется. Если индикатор используется в советнике, категорически не рекомендуется.

Пользуйте :) . Просьба сообщать обо всех обнаруженных недостатках.