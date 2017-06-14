Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
PEMA_HTF - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 1703
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор PEMA с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators индикатора PEMA.mq5.
Рис.1. Индикатор PEMA_HTF
PIPQind
Трендовый индикаторExp_XROC2_VG_X2
Трендовая торговая система Exp_XROC2_VG_X2 на основе сигналов двух индикаторов XROC2_VG
Boa_ZigZag
ЗигЗаг с необычными свойствамиColor_PEMA_Digit_HTF
Индикатор Color_PEMA_Digit с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах