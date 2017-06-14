Трендовая торговая система Exp_XROC2_VG_X2 построена на основе сигналов двух индикаторов XROC2_VG. По первому индикатору определяется направление медленного тренда по положению основной и сигнальной линий, а по второму индикатору — момент совершения сделки, когда происходит пересечение или касание линий. Сигнал на совершение сделки формируется в момент закрытия бара в случае соблюдения двух условий:

Сигналы быстрого и медленного трендов совпадают; Произошла смена направления быстрого тренда.

Входные параметры эксперта:

input string Trade= "Управление торговлей" ; input double MM= 0.1 ; input MarginMode MMMode=LOT; input uint StopLoss_= 1000 ; input uint TakeProfit_= 2000 ; input string MustTrade= "Разрешения торговли" ; input int Deviation_= 10 ; input bool BuyPosOpen= true ; input bool SellPosOpen= true ; input string Filter= "ПАРАМЕТРЫ МЕДЛЕННОГО ТРЕНДА" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H6 ; input uint ROCPeriod1= 8 ; input Smooth_Method MA_Method1=MODE_JJMA; input uint Length1= 5 ; input int Phase1= 15 ; input uint ROCPeriod2= 14 ; input Smooth_Method MA_Method2=MODE_JJMA; input uint Length2 = 5 ; input int Phase2= 15 ; input ENUM_TYPE ROCType=MOM; input uint SignalBar= 1 ; input bool BuyPosClose= true ; input bool SellPosClose= true ; input string Input= "ПАРАМЕТРЫ ВХОДА" ; input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame_= PERIOD_M30 ; input uint ROCPeriod1_= 8 ; input Smooth_Method MA_Method1_=MODE_JJMA; input uint Length1_= 5 ; input int Phase1_= 15 ; input uint ROCPeriod2_= 14 ; input Smooth_Method MA_Method2_=MODE_JJMA; input uint Length2_ = 5 ; input int Phase2_= 15 ; input ENUM_TYPE ROCType_=MOM; input uint SignalBar_= 1 ; input bool BuyPosClose_= false ; input bool SellPosClose_= false ;

Строковые переменные с текстом в коде входных параметров предназначены только для лучшего визуального отображения окна входных параметров эксперта.

Индикаторы XROC2_VG_HTF в эксперте предназначены только для более удобной визуализации трендов в тестере стратегий, и в других режимах работы они не работают.

Для корректной работы сгенерированного советника необходимо наличие откомпилированных файлов индикаторов XROC2_VG.ex5 и XROC2_VG_HTF.ex5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Следует учесть, что файл библиотеки TradeAlgorithms.mqh предназначен для использования экспертов у брокеров, предлагающих ненулевой спред и возможность установки Stop Loss и Take Profit одновременно с открытием позиции. Другие варианты этой библиотеки можно скачать по ссылке Trade Algorithms.

При тестах, приведенных ниже, использовались входные параметры эксперта по умолчанию. Stop Loss и Take Profit в тестах не использовались.





Рис. 1. Примеры сделок на графике

Результаты тестирования за 2015 год на AUDUSD, медленный тренд на H6, вход по быстрому тренду по M30:





Рис. 2. График результатов тестирования