Индикаторы

i4 GoldenLionTrend v3 - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Индикатор показывает тренд. Пример кода четырехцветного раскрашивания свечей в зависимости от силы.

i4 GoldenLionTrend v3


В зависимости от силы тренда раскрашивает свечи в цвета разной насыщенности.



Можно использовать как пример кода четырехцветного раскрашивания свечей в зависимости от силы тренда.


