i4 GoldenLionTrend v3 - индикатор для MetaTrader 4
Просмотров:
- 12493
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор показывает тренд. Пример кода четырехцветного раскрашивания свечей в зависимости от силы.
i4 GoldenLionTrend v3
В зависимости от силы тренда раскрашивает свечи в цвета разной насыщенности.
Можно использовать как пример кода четырехцветного раскрашивания свечей в зависимости от силы тренда.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/8077
