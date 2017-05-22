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Индикаторы

NRTR_ATR_STOP_HTF - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2108
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор NRTR_ATR_STOP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)

Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRTR_ATR_STOP.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.

Рис.1. Индикатор NRTR_ATR_STOP_HTF

Рис.1. Индикатор NRTR_ATR_STOP_HTF

DeltaForce DeltaForce

Две гистограммы в одном окне, показывающие степень перекупленности или перепроданности финансового актива.

Exp_ColorXMUV_Tm Exp_ColorXMUV_Tm

Эксперт Exp_ColorXMUV_Tm на основе сигналов мувинга ColorXMUV с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.

Crossing of two iMA Crossing of two iMA

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

exp_Amstell-SL exp_Amstell-SL

Покупка, если цена открытия последней позиции выше текущей цены.