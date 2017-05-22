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NRTR_ATR_STOP_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор NRTR_ATR_STOP с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора NRTR_ATR_STOP.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор NRTR_ATR_STOP_HTF
Две гистограммы в одном окне, показывающие степень перекупленности или перепроданности финансового актива.Exp_ColorXMUV_Tm
Эксперт Exp_ColorXMUV_Tm на основе сигналов мувинга ColorXMUV с возможностью жесткой фиксации временного диапазона торговли.
Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.exp_Amstell-SL
Покупка, если цена открытия последней позиции выше текущей цены.