Две гистограммы в одном окне, показывающие степень перекупленности или перепроданности финансового актива.

Пересечение двух (iMA, Moving Average), в качестве фильтра - третий индикатор (iMA, Moving Average). Lot: или вручную, или риск в процентах от баланса. Stop-, Market- или Limit-ордера. Также выставляются Stop Loss, Take Profit, Trailing Stop.

Покупка, если цена открытия последней позиции выше текущей цены.